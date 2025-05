Madres buscadoras sin nada qué celebrar

Mientras en muchos hogares se preparan los festejos por el Día de las Madres, en San Luis Potosí habrá mujeres que no tendrán a quién abrazar. No recibirán regalos ni flores, pero sí portarán fotografías, pancartas con los nombres de sus hijas e hijos desaparecidos. Para ellas, el 10 de mayo no es una fecha de celebración, sino una jornada de lucha y protesta.

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP convocó a la ciudadanía a sumarse a la marcha que realizarán el lunes 12 de mayo a las 10:00 de la mañana, partiendo de la Caja del Agua con destino al Palacio de Gobierno. “No hay nada que celebrar cuando nuestros hijos no están. Marchamos porque el dolor no se ha ido y porque la búsqueda no se detiene”,

expresaron.

En sus palabras no hay rencor, pero sí una dignidad firme que camina pese al cansancio. En sus pasos no hay resignación, sino una esperanza viva que exige verdad y justicia. Mientras otras madres reciben obsequios, ellas continúan con las manos vacías, pero el corazón encendido. No quieren felicitaciones, sino respuestas. No buscan altares con flores, sino el regreso con vida de sus seres queridos.

“¿Cómo sonreír cuando sus nombres no están en la mesa, sino en las lonas?”, se preguntan. Porque sus hijas e hijos no han muerto: están desaparecidos. Y eso duele más que cualquier silencio.

Acompañarlas es un acto de memoria, de solidaridad y de humanidad. Es negarse a voltear la mirada. Es reconocer que mientras haya una madre buscadora en las calles, el país sigue incompleto. Este 10 de mayo, la ausencia marchará por San Luis Potosí, y nadie debería permanecer indiferente.