Mamá de Alanna mantiene lucha por recuperarla

Laura Ivette González Olvera, abuela de Alanna Sofía Ortiz, menor sustraída por su padre el pasado 12 de febrero de 2025, pidió la intervención de las autoridades en el caso, el cual no ha tenido avances.

De acuerdo con su testimonio, la menor fue sustraída sin autorización por su progenitor, quien actualmente la mantiene oculta en casa de sus abuelos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Detalló que la Fiscalía les informó que no se podía tipificar el delito al no contar con la guarda y custodia formal de la niña. Sin embargo, recientemente se obtuvo una custodia provisional, por parte del juez, a favor de la madre de Alanna, lo que ha permitido avanzar legalmente; pero el proceso ha sido lento y complicado.

“La sustrajo de la casa el 12 de febrero. Él vive en Soledad con sus abuelitos; ahí tiene a la niña”.

La pequeña cumplió cinco años el pasado 19 de febrero, fecha en la que tampoco pudo tener contacto con ella. Situación que afectó directamente al estado anímico de la madre. Explicó que en febrero se realizó un cateo a la vivienda; sin embargo, no se encontró a la niña. Tras lo anterior, dijo que la Fiscalía les informó que no pueden llevar a cabo un segundo cateo en el mismo domicilio.

Refirió que el padre siempre tuvo acceso a la niña, incluso tras la separación de hace año y medio y que nunca se le negó verla ni convivir con ella.

Sobre la familia paterna, la abuela afirmó que no han querido dialogar y que incluso los han amenazado. “Nos cerraron el paso con una camioneta negra. Nos dijeron que nos íbamos a arrepentir por andar haciendo eso. En Fiscalía nos dicen que hasta que no nos digan que nos van a matar no podemos proceder”.

Aunque no han formalizado una denuncia por esas amenazas, debido a que la Fiscalía exige pruebas tangibles, la familia materna teme por su seguridad y la integridad emocional de la niña.

Indicó que el caso fue llevado ante un juzgado especializado, y aunque en febrero se ejecutó la orden de cateo en el domicilio señalado, no lograron localizar a la menor. Desde entonces, se han solicitado documentos como actas certificadas y otros requisitos legales, mientras la familia espera que el expediente continúe avanzando.

“Solo pedimos que nos regresen a la niña. Hemos seguido todo por la vía legal. Lo único que queremos es que ella esté bien con su mamá”, concluyó.