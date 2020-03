Mamparas de alcaldía afean arquitectura de las plazas

En las plazas públicas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad han sido colocadas por lo menos tres mamparas por parte de la autoridad municipal, en dichas estructuras, se denuncian las supuestas irregularidades en las que incurrió la pasada administración.

Las mamparas se encuentran colocadas en puntos como lo es Plaza del Carmen, el exterior del Palacio Municipal y en la Calzada de Guadalupe.

Las pantallas son poco leídas por los ciudadanos, pese a que la finalidad de éstas estructuras era que los potosinos estuvieran enterados de las denuncias que desde el inicio ha interpuesto la actual administración municipal.

Las pantallas ocupan un espacio considerable de las plazas públicas, esto pese a que la administración capitalina es también la que está luchando para evitar la invasión de los espacios públicos.

"Esas mamparas son cómicas, pero creo que están de más, no van acorde a la arquitectura de la capital creo que no deberían colocarlas en la vía pública, considero que no es tan atinado", señaló Melissa Torres.