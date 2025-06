Mantenía a perritos en condiciones de maltrato

La persona detenida tenía más de seis perros muertos en su casa de Valle de Jacarandas, y según los defensores de animales, podría enfrentar una sentencia condenatoria importante, dado el alto grado de daño para los perritos encontrados en el lugar, en condiciones de abandono y maltratados.

La Fiscalía General del Estado confirmó este domingo que hay una carpeta de investigación abierta, en contra de la persona sorprendida con decenas de perros y escenarios de maltrato animal.

Karla García, activista en defensa de los animales, dijo que por lo menos de manera oficial, la persona que fue sorprendida con los perritos maltratados no se ostentaba como defensora de animales, y aparentaba una vida normal, pero enfrentaba denuncias de vecinos por maltrato de los perritos.

Dijo que hay muchas rescatistas independientes, pero normalmente se les conoce en el gremio, pero a ella en su totalidad se le desconoce. “Comentaron los vecinos que pensaban que era rescatista de animales, pero no pertenece a ninguna organización, al menos de manera oficial”.

Agregó que los vecinos no se imaginaron el tamaño de lo que ocurría, porque veían a la mujer sacar a un perrito a pasear como si no hubiera nada de problema, aunque ellos sí sabían que algo no andaba bien, porque ya habían puesto las denuncias y que no había procedido la denuncia.

Añadió que según lo que se desprende de la revisión, en el lugar habrían encontrado huesos de perritos que murieron por el maltrato o fueron sacrificados, pero hasta ahora no se sabe.