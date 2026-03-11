Mantiene SLP alto índice de vacunación, asegura Salud

La titular de la Secretaría de Salud del estado, Leticia Gómez Ordaz, aseguró que en San Luis Potosí no se han presentado acciones o movimientos antivacunas, y destacó que la entidad mantiene uno de los índices de vacunación más altos del país.

La funcionaria estatal señaló que actualmente la cobertura de vacunación en la entidad se encuentra por encima del 88 por ciento, lo que refleja una buena respuesta de la población a las campañas de inmunización impulsadas por el sector salud.

Explicó que, en esta etapa, la campaña está enfocada principalmente en personas que por alguna razón no han completado su esquema de vacunación, más que en determinados grupos de edad.

En ese sentido, precisó que las personas mayores de 50 años no requieren acudir nuevamente a vacunarse, salvo en los casos en que les falte alguna de las dosis correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gómez Ordaz también informó que, a nivel federal, se realizaron ajustes en los esquemas de vacunación infantil. Detalló que anteriormente la primera aplicación se realizaba después de los seis años, pero ahora la primera dosis se aplica alrededor de los seis meses de edad y un refuerzo al año, con el objetivo de fortalecer la protección ante diversos riesgos sanitarios.

Finalmente, la funcionaria estatal subrayó que la ubicación geográfica de San Luis Potosí, por donde transitan constantemente personas de distintas regiones, hace especialmente importante mantener una alta cobertura de vacunación, tanto para la protección individual como para la de las familias y la comunidad

en general.