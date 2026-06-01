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Protestan contra crueldad animal

Activistas exigen que se castigue a quien mató a los perritos

Por Samuel Moreno

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Protestan contra crueldad animal
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      Decenas de ciudadanos, acompañados por colectivos y asociaciones protectoras de animales, participaron este domingo en una marcha para exigir justicia por el presunto asesinato de dos perros ocurrido en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

      Marcha en Soledad de Graciano Sánchez por asesinato de perros

      La movilización partió del Jardín de Tequisquiapan y avanzó por calles del Centro Histórico hasta las instalaciones del Congreso del Estado, en Vallejo, donde los manifestantes demandaron una investigación exhaustiva de los hechos y castigo para los responsables.

      El caso generó indignación entre la población luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y denuncias sobre la muerte de los animales, quienes presuntamente fueron atacados con arma de fuego mientras eran paseados sobre la carretera a Cerro de San Pedro, a la altura de unos campos deportivos.

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      Protesta y demandas de colectivos protectores de animales

      Durante el recorrido, los participantes portaron playeras blancas y lazos naranjas, además de pancartas con mensajes contra el maltrato animal y a favor de una mayor protección legal para los animales de compañía.

      Los asistentes señalaron que este hecho refleja la necesidad de fortalecer las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad animal, además de impulsar reformas legislativas como la denominada Ley Hope, promovida por activistas para endurecer las penas por este tipo de conductas.

      A la manifestación se sumaron organizaciones defensoras de los animales, entre ellas Amigos de Corazón México, Huella Amiga Asociación Protectora de Animales, Asociación Potosina por la Dignidad Animal (APDA), Dogs Lovers SLP y colectivos independientes.

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