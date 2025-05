Marcharon cientos en demanda de seguridad

Cientos de personas marcharon en silencio este domingo 18 de marzo en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir justicia por el caso de Sandra Revilla, quien fue asesinada el pasado 10 de mayo.

La nutrida manifestación se realizó como una respuesta ciudadana ante la creciente inseguridad en el estado.

Vestidos de blanco, sin consignas y en absoluto silencio, las y los manifestantes recorrieron el trayecto desde el jardín de Tequisquiapan hasta la Fiscalía General del Estado. Como acto simbólico de denuncia, portaron carteles con mensajes como: "La violencia no es normal", "SLP de luto", "Queremos sentirnos seguros" y "San Luis sin miedo".

Al llegar a la Fiscalía, el contingente dio lectura a un posicionamiento en el que formularon diversas exigencias al gobierno estatal, al Ayuntamiento capitalino y a la propia Fiscalía.

Entre ellas destacaron la necesidad de una coordinación real entre las corporaciones policiacas, libre de intereses políticos; la creación y operación de un Consejo Ciudadano de Seguridad, con participación de sectores sociales más allá del ámbito empresarial; así como una mayor inversión en inteligencia para la prevención del delito.

A las afueras del edificio de la Fiscalía se presentó Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien se limitó a referir los avances de la carpeta de investigación.

Argumentó que, hasta el momento, la CEEAV no tiene competencia para compartir detalles del caso. "Ellos (los familiares) tienen el acompañamiento jurídico particular, no soy el indicado para darles esa información. Ya una vez que nos declinen la competencia, podremos hacerlo", señaló García Amaro.

Agregó que está prevista la visita de una comisión de familiares, a quienes aseguró se recibirá.

Por su parte, Ivett Larrea, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), señaló que el sector empresarial también enfrenta riesgos por el aumento de delitos. Advirtió que los robos a mano armada se cometen con un modus operandi más sofisticado, como el uso de disfraces de repartidores de aplicaciones.

Aunque descartó un desplazamiento actual de empresas, recordó que esta situación se presentó en sexenios anteriores y advirtió que la inseguridad continúa siendo una amenaza para la economía del estado.