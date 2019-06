Margarita Zavala critica la política migratoria de AMLO

La ex candidata presidencial, Margarita Zavala visitó San Luis Potosí para pedirles a los ciudadanos unirse al proyecto que encabeza, y que termine la falta de libertades en el país.

La ex primera dama del país explicó que México Libre es una organización nueva que estará alejada de los vicios que otras instituciones tienen, frente a un colapso de los partidos y la urgencia de un país de salir adelante.

“Queremos una comisión de ética, políticas públicas y convicciones en términos de persona humana, pero también de medio ambiente y desarrollo humano sustentable, será un partido con fuerza que iremos construyendo”.

Margarita Zavala criticó la estrategia del Gobierno federal para tratar el tema de los aranceles, alertó que en lo que respecta al tema de migración, lo que se percibe es un desorden generalizado que no le conviene a nadie y que generará una especie de campos de concentración al convertir el país en “una sala de espera”.

“Yo soy una persona abierta en el tema de migrantes, pero lo que ha habido no es una política abierta a los migrantes si no un desorden generalizado de temas migratorios que no le conviene a nadie, ni siquiera a los propios migrantes y que puede generar una especie de campos de concentración, al convertirnos en una sala de espera para ver cuándo se resuelven los juicios en Estados Unidos, ha sido una decisión desordenada y con poca dignidad, pues si ellos salieron dignos, México no”.