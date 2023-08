Martín Serrano, a prueba por caso de agresión a joven en restaurante, dice diputado

La responsabilidad directa para la detención de Fernando N. presunto agresor de un joven de 15 años de nombre Santiago mientras laboraba en un local de la cadena Subway en la capital potosina, es de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró el diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Congreso del Estado.



“La responsabilidad directa es de la Fiscalía General del Estado y en específico de la Policía de Investigación, ellos son los responsables, en ese caso como sabemos ya hay una denuncia por parte de la persona que fue afectada”, expuso.

Agregó que este caso ya ha traspasado fronteras debido a la brutalidad de la agresión; por ello, está a prueba el cargo de Martín Serrano Gómez, quien es precisamente el titular de la referida área de la FGE.

“Es un tema muy sensible que ha impactado no solamente en San Luis Potosí, sino en todo el país y esperemos que el director dé resultados a la brevedad, si no pues sabremos tendrán que tomar otras medidas porque entonces estaremos viendo que no está funcionando de la forma correcta”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre el actuar de la corporación municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Guardia Civil Estatal, el legislador panista expresó que deberán de coordinarse para su detención con la FGE, de la cual reiteró es “la responsabilidad directa”.