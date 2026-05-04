Más de 10 mil denuncias por violencia infantil

La Fiscalía Especializada de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales registró 10 mil 211 querellas y denuncias donde las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes entre abril de 2020 y abril de 2025, según el oficio FDM/1415/2025.

El dato forma parte del diagnóstico elaborado por Apoyare A.C. y Shakti, Acompañamiento Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del proyecto Espacios Seguros y Libres de Violencias para Niños y Niñas en Ámbitos Educativos y Comunitarios.

El desglose anual registra mil 566 carpetas en 2020, dos mil 46 en 2021, mil 301 en 2022, dos mil 568 en 2023, mil 803 en 2024 y 569 de enero a abril de 2025. El diagnóstico señala una diferencia de 358 carpetas respecto al total reportado en el oficio, atribuida a cambios en la tipificación de delitos, clasificación administrativa distinta, acumulación de carpetas y actualizaciones en bases de datos. El promedio es de cinco carpetas de investigación por delitos contra NNA abiertas diariamente solo en la Primera Delegación con sede en la capital potosina, sin contar las delegaciones de Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles, Tancanhuitz y Tamazunchale.

Los delitos con mayor número de casos fueron violencia familiar con tres mil 707 carpetas, abuso sexual con mil 351, violación con mil 181 e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar con mil 262. Considerando únicamente los delitos de índole sexual, el total es de tres mil 24 carpetas en cinco años, con un promedio anual de 604 y un equivalente de aproximadamente dos casos por día, solo en la cabecera municipal. En todos los años del periodo, el número de víctimas de sexo femenino superó al de víctimas masculinas.

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De las nueve mil 853 carpetas iniciadas, sólo 347 llegaron a judicializarse: el 3.5% del total. Los delitos con más casos judicializados fueron violencia familiar con 120, violación con 119 y abuso sexual con 107.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tuvo intervención en mil 63 carpetas del periodo y 820 NNA fueron puestos a disposición de esa dependencia. La Coordinadora Estatal del Alerta Amber también brindó atenciones a esta población durante los mismos cinco años.