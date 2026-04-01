Más de 40% de migrantes en México son mujeres

El incremento sostenido de mujeres en contextos de movilidad, ha comenzado a evidenciar limitaciones en la capacidad institucional de San Luis Potosí, para atender una problemática que, lejos de contenerse, se profundiza en el ámbito laboral y social.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), más del 40 por ciento de la población migrante en México está conformada por mujeres, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad que van desde la falta de documentación, hasta la ausencia de redes de apoyo, lo que complica su integración en las entidades receptoras.

En el caso de San Luis Potosí, este escenario ha obligado a las autoridades a reforzar medidas que, si bien buscan atender la demanda creciente, aún enfrentan retos estructurales. La encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de Género (SEMU), Gloria Serrato Sánchez, reconoció que uno de los principales obstáculos sigue siendo el acceso a empleos formales en condiciones dignas.

Ante ello, la dependencia ha intensificado acciones de acompañamiento institucional, así como esquemas de vinculación con el sector productivo; sin embargo, la inserción laboral continúa siendo limitada frente al volumen de mujeres migrantes que arriban o buscan establecerse en la entidad.

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Entre las estrategias implementadas se encuentra la coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Secretaría del Trabajo, además de programas de capacitación básica para facilitar procesos de contratación, como la elaboración de currículum y preparación para entrevistas laborales.

Aun así, factores como la falta de reconocimiento de estudios, barreras administrativas y la persistencia de entornos laborales poco inclusivos siguen representando un freno para este sector, que en muchos casos se ve obligado a emplearse en condiciones informales.

Si bien se han promovido esfuerzos para sensibilizar a empresas y generar espacios laborales más seguros, el desafío permanece en garantizar que estas acciones se traduzcan en oportunidades reales y sostenibles para una población que continúa en aumento dentro del estado.