Mazatlán invita a los potosinos a su carnaval

La alcaldía de Mazatlán presentó en San Luis Potosí una peculiar forma de celebrar el carnaval, cuyas características ya han dado la vuelta a la República Mexicana. Trajes típicos que pueden pesar hasta 50 kilos y diversas características que no se dan en otra parte del país, fueron presentadas por Alejandra Osuna, titular de Promoción Turística de aquel ayuntamiento sinaloense.

Por lo pronto ya hay ocho autobuses con cupo lleno de potosinos que acudirán a uno o varios eventos. El Carnaval Internacional de Mazatlán se celebra desde hace 128 años, pero en esta ocasión incluye un evento de combate naval, corazones de reina del carnaval y juegos florales, además de desfiles que permiten la participación de sus habitantes portando vestimentas típicas de la celebración.

La conmemoración promete un clima cálido, ideal para el desarrollo de desfiles de personas disfrazadas, que van acompañadas de carros alegóricos, que gozarán de vida a partir de la música y las comparsas que alegrarán la quietud del malecón.

El carnaval es un festival cultural que involucra a la ciudad, puesto que incluye presentaciones artísticas que los visitantes podrán presenciar en edificios del área histórica de esa ciudad marítima. Por otra parte, el cielo del Océano Pacífico iluminado por espectáculos de pirotecnia.

A los eventos fueron convocados grupos musicales tradicionales y cantantes tales como Eden Muñoz en el Estadio Teodoro Mariscal el día 12 de febrero. Le sigue la presentación del homenaje a Germán Lizárraga en la Plaza Machado el 13 de febrero. El 14, en el estadio Teodoro Mariscal, se presentará Yuridia, en forma simultánea a la coronación de la reina del carnaval y el 16, se presenta Belinda con Lara Campos en la Plaza de la República, de manera simultánea a una ceremonia de coronación infantil.