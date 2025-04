“Me extraña que A. Rojo hable de moral”

En respuesta a las opiniones vertidas por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre su salida de ese instituto político, la concejal de Villa de Pozos, Maribel Lemoine Loredo, expuso que a ella no le regalaron posición alguna, sino que luchó por 33 años para construir “un partido grande, de lucha y representativo, que hoy estos mercenarios de la política se han encargado de sepultar”.

Del secretario técnico del PRI, Alberto Rojo Zavaleta, dijo: “me extraña que este controversial abogado hable de moral cuando él tiene antecedentes realmente vergonzosos, que no debería siquiera estar en el partido, pero bueno... Hay que ver que la dirigente espuria que hoy está al frente de ese instituto se rodea de este tipo de personajes bajos, vulgares, corrientes y sin educación hacia las mujeres”.

Declaró que es una mujer priista. “Ajusté 33 años militando en el partido, pero debido a que la actual dirigencia a mí no me representa, decidí presentar mi renuncia. Es muy triste ver que la dirigente espuria no tuvo ni el valor de hacer uso de la voz, sino que tuvo que mandar a sus esbirros, a los cuales les paga, para que la defendieran de algo indefendible”.

Agregó “yo soy Maribel Lemoine y siempre fui Maribel Lemoine dentro del partido, no soy la esposa de alguien o la ex de alguien”.

Sobre la acusación de que un hijo suyo es o fue un “aviador” en el PRI, dijo: “nada más decirles que él es una persona mayor de edad. Yo lo vi trabajando para el partido. Sin embargo, su desempeño laboral y personal es una cuestión que a mí no me corresponde. Es una bajeza usar a familiares para desviar la atención del tema central, que es que al PRI lo están sepultando”.