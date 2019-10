"Me hice monje tibetano y no me interesa nada de política", dice Toranzo

CIUDAD VALLES. El exgobernador del estado Fernando Toranzo Fernández estuvo de visita este día en Ciudad Valles, participando en un evento realizado en el Hospital General acompañado por su pareja, sin embargo al encontrarlo en un restaurante de la ciudad dijo no estar interesado en dar entrevistas.

Al dialogar con la reportera de este medio dijo solamente que acudió a un evento con sus compañeros médicos (ayer se les festejó) y dijo que no asistirá a las fiestas de Xantolo a la zona huasteca porque de aquí le envían tamales.

Al preguntarle de sus aspiraciones políticas y si iba a resurgir en el 2021, sólo contestó, "no, yo estoy completamente fuera de todo eso, me hice monje tibetano y no me interesa nada".

Cuando se le cuestionó si tenía intereses de Unirse al Partido Acción Nacional (PAN) o a Morena, expresó, "no, yo me quedo en mi casita, así me quedo en santa paz".

Después de desayunar en un restaurante de la calle Juárez, el expolítico estuvo caminando por las calles de Ciudad Valles, en compañía de su pareja y otra persona que los acompañaba.