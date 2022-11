Médicos desconocen a titular del Temazcalli

El presidente del Colegio de la Profesión Médica del Estado (CPME), Antonio Chalita Manzur, aseguró que fue irregular e ilegítimo nombrar como director del Temazcalli a René Contreras Flores, pues no cumplía con los requisitos de ley.

“A lo mejor es una persona que ha trabajado en esto de las adicciones, pero que no tiene un título o si lo tiene, no es lo que se requiere para poder cumplir el requisito, ni los artículos que rigen el Instituto Temazcalli. No es un médico psiquiatra, creo que ni médico es”, dijo Antonio Chalita.

El líder de los médicos solicitó al DIF estatal considerar al Colegio de la Profesión Médica y al Colegio de Psiquiatría en la selección de la persona titular que cumpla con los requisitos en el Instituto.

“Nosotros necesitamos saber en qué condiciones se realizó, quién la aprobó, por qué nunca se consultó a los expertos en esto. Si se hizo de forma arbitraria para mantener como director a una persona que no es psiquiatra, pues de todas maneras es una cosa ilegítima porque esto tiene fecha de marzo del 2022 y este director está designado desde antes de esa fecha”, explicó.

Denunció además que cuando se nombró a René Contreras había 10 psiquiatras laborando en el Instituto, pero ahora la plantilla de especialista se redujo a tres, dos de base y uno por contrato.

Recalcó que una institución enfocada en atender tratamientos delicados y especializados para personas con adicciones, así como con problemas psiquiátricos o psicológicos, debe ser dirigido por un psiquiatra.

Aseguró que no es viable nombrar a una persona sin título profesional en psiquiatría.

Explicó que un profesionista en la materia cuenta con las facultades y conocimientos en trastornos mentales, tratamientos a prescribir, insumos y medicamentos requeridos, a fin de brindar una atención óptima a los pacientes.