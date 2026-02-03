Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
Los trabajos iniciaron en marzo de 2025
A casi un año del arranque de obras, el puente vehicular que se construye en el cruce de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas registra un avance del 55 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en una zona que desde hace meses enfrenta afectaciones constantes al tránsito vehicular.
La obra fue iniciada el 10 de marzo de 2025 y, pese al tiempo transcurrido, los trabajos se concentran todavía en montaje de trabes, terracerías para rampas, cimbrado de losa y cierres parciales en carriles centrales, lo que mantiene cuellos de botella y retrasos, especialmente en horarios de mayor circulación.
Se trata de una de las infraestructuras viales más relevantes del oriente metropolitano, al conectar Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y la capital potosina, por lo que su ejecución ha tenido impacto directo en miles de automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan diariamente este corredor.
En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop
Esto, pese a que se reporta un avance del 55 por ciento en la obra
Aunque la Seduvop sostiene que la obra continúa conforme a lo programado, no se ha precisado públicamente una fecha definitiva de conclusión, ni si el ritmo actual permitirá cumplir los plazos originalmente previstos, mientras las restricciones viales persisten.
El puente fue anunciado como una solución para agilizar la movilidad y reducir congestionamientos en la zona; sin embargo, a casi un año de haber comenzado su construcción, poco más de la mitad del proyecto permanece pendiente, en medio de una circulación limitada y creciente molestia ciudadana.
