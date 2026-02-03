logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Fotogalería

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

Por Redacción

Febrero 03, 2026 06:33 p.m.
A
Obra aún inconclusa en Circuito Potosí

Obra aún inconclusa en Circuito Potosí

A casi un año del arranque de obras, el puente vehicular que se construye en el cruce de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas registra un avance del 55 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), en una zona que desde hace meses enfrenta afectaciones constantes al tránsito vehicular.

La obra fue iniciada el 10 de marzo de 2025 y, pese al tiempo transcurrido, los trabajos se concentran todavía en montaje de trabes, terracerías para rampas, cimbrado de losa y cierres parciales en carriles centrales, lo que mantiene cuellos de botella y retrasos, especialmente en horarios de mayor circulación.

Se trata de una de las infraestructuras viales más relevantes del oriente metropolitano, al conectar Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y la capital potosina, por lo que su ejecución ha tenido impacto directo en miles de automovilistas, transportistas y trabajadores que utilizan diariamente este corredor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

En marzo, entrega de puente de Periférico y rúa a Rioverde: Seduvop

Esto, pese a que se reporta un avance del 55 por ciento en la obra

Aunque la Seduvop sostiene que la obra continúa conforme a lo programado, no se ha precisado públicamente una fecha definitiva de conclusión, ni si el ritmo actual permitirá cumplir los plazos originalmente previstos, mientras las restricciones viales persisten.

El puente fue anunciado como una solución para agilizar la movilidad y reducir congestionamientos en la zona; sin embargo, a casi un año de haber comenzado su construcción, poco más de la mitad del proyecto permanece pendiente, en medio de una circulación limitada y creciente molestia ciudadana.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año
Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

Mega puente de Circuito Potosí, a medias tras casi un año

SLP

Redacción

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025

Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel
Déjenos trabajar, la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

"Déjenos trabajar", la única respuesta de la FGE a padres de Miguel

SLP

El Universal

Han transcurrido 10 días desde el asesinato y la autoridad no ha emitido ningún tipo de información

Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP
Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

Anuncian 13 nuevas rutas de Volaris; cinco desde SLP

SLP

El Universal

La empresa amplía su presencia con los vuelos que iniciarán durante el primer semestre

Casi listo, dictamen de Fiscalía para desapariciones: diputada
Casi listo, dictamen de Fiscalía para desapariciones: diputada

Casi listo, dictamen de Fiscalía para desapariciones: diputada

SLP

Ana Paula Vázquez

Leticia Vázquez aseguró que podría quedar listo la próxima semana para ser presentado ante el Pleno