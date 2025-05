Meten a Profepa en amparo vs. tala

Ante los argumentos dudosos con los que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública respondió a la revelación de que pidió autorización para talar 201 árboles a causa de la ampliación de la pavimentación del Río Santiago, la organización Cambio de Ruta anunció que ampliará la demanda de amparo contra el hecho para incluir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El representante de la organización, Luis González Lozano, indicó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) emitió en febrero de 2024 una opinión técnica que validaba la solicitud de Seduvop de identificar los árboles que debían derribarse por afectar la obra, pero la propia dependencia aclaró que el documento no constituía una autorización por parte de la dependencia y que advertía que la Seduvop no estaba exenta de solicitar ante “autoridades competentes” documentos, autorizaciones, licencias y permisos

La Seduvop tramitó sólo un permiso ante la alcaldía soledense, pero no señaló ninguna otra dependencia. Además, señaló que los 603 árboles que debe restituir, serán plantados cuando acabe la obra. Al respecto, González Lozano dijo que esa incertidumbre llama la atención, porque no precisa tampoco dónde se plantarían. Ante esta situación, dijo que incluirá a las autoridades federales en una ampliación de demanda para averiguar si pueden o no intervenir.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez, informó que la alcaldía colaborará con las autoridades estatales para cumplir con la reforestación ordenada

Sin embargo, el funcionario dijo que el número de árboles a plantar por parte del municipio no está definido con las dependencias estatales; ni si la responsabilidad se dividirá de manera equitativa o conforme a otras disposiciones, ni los tiempos de reforestación.