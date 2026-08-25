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MetroRed proyecta conectar Soledad con el Aeropuerto

Por Flor Martínez

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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MetroRed proyecta conectar Soledad con el Aeropuerto
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      En aproximadamente 15 días se tiene previsto que entre en operación la nueva ruta de MetroRed que conectará a Soledad de Graciano Sánchez con el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien señaló que espera que pueda concretarse antes de presentar su segundo informe de gobierno. 

      El edil detalló que la nueva ruta contempla llegar hasta la comunidad de Ventura, una de las zonas más alejadas de Soledad, por lo que se trabaja en la instalación de paraderos necesarios para el servicio, algunos de los cuales ya fueron instalados por el municipio. 

      "Ya nos juntamos con Araceli de la SCT. Tiene que quedar para el mes de septiembre. Hemos colocado como municipio algunos parabuses, ya están instalados en Matehuala. Ya solo es cuestión de que la SCT nos diga cuándo lo hacemos".

      Aunque dijo que el proyecto es por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Ayuntamiento realizará una aportación económica para acelerar la construcción y habilitación de estos espacios, con el objetivo de que estén listos en el menor tiempo posible. 

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      Recordó que Soledad ya cuenta con otra ruta de MetroRed que atraviesa una el bulevar Valle de los Fantasmas, con recorrido desde la Alameda hasta Ciudad Satélite y de regreso, ampliando la cobertura del transporte público en la demarcación.

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