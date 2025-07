Militarización de la Guardia Nacional ha fracasado en seguridad pública: Guajardo

E l diputado local Rubén Guajardo Barrera advirtió que la militarización de la Guardia Nacional no ha dado resultados en materia de seguridad pública, debido a que se ha dejado de lado una política efectiva de prevención del delito y se ha sustituido por una estrategia de carácter combativo.

Guajardo señaló que los elementos de la Guardia Nacional no cuentan con formación policial ni con cercanía con la población, lo que afecta su desempeño en tareas de seguridad ciudadana.

"No es que estemos en contra del Ejército —dijo—, pero su formación es distinta. El militar está preparado para el combate, no para la prevención. El policía debe tener otra lógica, otra capacitación. Lo que hizo la reforma constitucional fue entregar la seguridad pública a una institución militar, y eso ha sido un error".

El legislador consideró que la participación del Ejército debe limitarse a funciones de apoyo y respaldo a las instituciones civiles, sin sustituirlas.

"La Guardia Nacional, en su origen, debía ser una fuerza civil.Ahora es totalmente militar y eso explica por qué no se ven resultados en temas como la seguridad en carreteras: no hay estrategias preventivas, no hay análisis, no hay vínculo con la ciudadanía", sostuvo.

Guajardo Barrera remarcó que la ausencia de una política nacional en seguridad pública está reflejándose en el aumento de delitos en todo el país, y llamó a revalorar el papel de las corporaciones civiles como eje de las tareas de prevención.