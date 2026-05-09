Miroslava, 18 años frente al volante

Miroslava Chávez ha logrado sacar adelante a sus tres hijos enfrentando largas jornadas de trabajo frente al volante, siendo de las pocas mujeres que trabajan en las rutas del transporte público de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

A sus 47 años de edad, originaria de la colonia Nogales de Cerro de San Pedro, Miroslava relató que llegó al oficio de chofer por necesidad y casualidad, sin imaginar que con el tiempo encontraría en el volante una verdadera pasión.

Sin embargo, relató que el camino no ha sido fácil, pues durante casi dos décadas en este trabajo se ha enfrentado al machismo y a la responsabilidad de conducir diariamente por la ciudad en una unidad que es abordada por decenas de personas a lo largo del día.

"En un principio fue la necesidad y la casualidad de llegar a un trabajo así. En mi vida no había trabajado en algo así, pero ya conociendo el ambiente del volante te llegas a apasionar", comentó.

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Actualmente opera las rutas que recorren puntos como el barrio de Tlaxcala, avenida Muñoz, Nereo Rodríguez y avenida Juárez, en jornadas que incluso le impiden descansar en fechas especiales como el Día de las Madres.

Aunque hoy en día considera que existe mayor aceptación hacia las mujeres conductoras, recordó que cuando comenzó hace aproximadamente 18 años enfrentó comentarios machistas tanto de compañeros como de usuarios.

"Los mismos usuarios te llegaban a ver que eres mujer y a veces se daban la vuelta o decían: ´Ay, es una mujer´. Te ven como menos por ser mujer", señaló. Además de la presión que implica conducir una unidad de transporte público, detalló que tuvo que combinar durante años su trabajo con la crianza de sus hijos como madre soltera.

"Sí es muy difícil cuando tus hijos están pequeños; preparar desayunos, lonches, mandarlos a la escuela y cumplir con el trabajo. Es una carga pesada para alguien que está sola", expresó. Sin embargo, aseguró que el esfuerzo ha valido la pena, pues sus hijos se sienten orgullosos de ella y reconocen que gracias a su trabajo pudieron salir adelante.