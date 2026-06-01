logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Fotogalería

INAUGURAN THERALIS INSTITUTE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mitín deja desorden en la Plaza de Armas

Por Martín Rodríguez

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
A
Mitín deja desorden en la Plaza de Armas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un soberano desorden se quedó en la Plaza de Armas, luego del mitin político que a distancia compartió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con militantes de Morena para hablar de soberanía. Los militantes no se supieron comportar y afectaron pastos, jardines y toda la zona acordonada que se encontraba en mantenimiento y no permitía la circulación ni de personas que acuden a jugar o descansar, ni de animales.

      Por horas, los asistentes que no se comportaron a la altura del evento, ni siquiera habían recogido las sillas que usaron y la basura también permaneció en el lugar justo en los tiempos de mayor tránsito de personas.

      Los asistentes a mitin destruyeron el proceso de mantenimiento que las autoridades daban a pastos y jardines de la Plaza de Armas.

      Aunque inicialmente se esperaba que los organizadores que convocaron a colonos a través de mensajes SMS y WhatsApp para dirigirse a la Plaza de Armas, estuvieran a la mano personal que limpie el área de uso, una vez concluido el evento de la presidente de la república se retiraron sin recoger la basura ni las sillas que se ubicaban a un costado del barandal que delimita la zona de amortiguamiento de la Plaza de Armas hacia el Palacio de Gobierno. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A pesar del cuidado que requieren los espacios públicos, los convocados al mitin afectaron gravemente los jardines y pastos de la Plaza de Armas al caminar masivamente sobre el césped y las plantas ornamentales.

      Centenares de personas retiraron los elementos para delimitar la circulación en la zona de jardín, tumbaron la malla de plástico y se introdujeron para pisotear el pasto que se encontraba en reparación, provocaron daños e incluso dejaron basura. Fue de esta manera que causaron deterioro en el patrimonio urbano que pertenece a toda la ciudadanía.

      Los asistentes generaron un notable desorden durante y al final del evento, dejando tirados diversos objetos, carteles y desechos. Al concluir la actividad, se retiraron del lugar sin efectuar ninguna labor de limpieza, abandonando basura en los jardines y banquetas, así como las sillas utilizadas que quedaron dispersas en el área.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SL rezagado en identificación forense
        SL rezagado en identificación forense

        SL rezagado en identificación forense

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se proyecta la creación de un centro de resguardo de cuerpos

        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum
        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum

        Gallardo refrenda apoyo a Sheinbaum

        SLP

        El Universal

        El respaldo incluye a las cuatro regiones del estado y busca fortalecer la colaboración entre gobiernos.

        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum
        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum

        Reúnen a miles en SLP por mensaje de Sheinbaum

        SLP

        Pulso Online

        Morena y el gobernador Ricardo Gallardo participaron en el enlace nacional desde San Luis Potosí.

        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga
        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga

        Tras presunto suicidio, refuerzan vigilancia en Tangamanga

        SLP

        Rubén Pacheco

        Joaquín García Martínez destaca la importancia de la supervisión familiar y el trabajo constante de guardaparques en los centros recreativos.