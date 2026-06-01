Mitín deja desorden en la Plaza de Armas

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Un soberano desorden se quedó en la Plaza de Armas, luego del mitin político que a distancia compartió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con militantes de Morena para hablar de soberanía. Los militantes no se supieron comportar y afectaron pastos, jardines y toda la zona acordonada que se encontraba en mantenimiento y no permitía la circulación ni de personas que acuden a jugar o descansar, ni de animales.

Por horas, los asistentes que no se comportaron a la altura del evento, ni siquiera habían recogido las sillas que usaron y la basura también permaneció en el lugar justo en los tiempos de mayor tránsito de personas.

Los asistentes a mitin destruyeron el proceso de mantenimiento que las autoridades daban a pastos y jardines de la Plaza de Armas.

Aunque inicialmente se esperaba que los organizadores que convocaron a colonos a través de mensajes SMS y WhatsApp para dirigirse a la Plaza de Armas, estuvieran a la mano personal que limpie el área de uso, una vez concluido el evento de la presidente de la república se retiraron sin recoger la basura ni las sillas que se ubicaban a un costado del barandal que delimita la zona de amortiguamiento de la Plaza de Armas hacia el Palacio de Gobierno.

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A pesar del cuidado que requieren los espacios públicos, los convocados al mitin afectaron gravemente los jardines y pastos de la Plaza de Armas al caminar masivamente sobre el césped y las plantas ornamentales.

Centenares de personas retiraron los elementos para delimitar la circulación en la zona de jardín, tumbaron la malla de plástico y se introdujeron para pisotear el pasto que se encontraba en reparación, provocaron daños e incluso dejaron basura. Fue de esta manera que causaron deterioro en el patrimonio urbano que pertenece a toda la ciudadanía.

Los asistentes generaron un notable desorden durante y al final del evento, dejando tirados diversos objetos, carteles y desechos. Al concluir la actividad, se retiraron del lugar sin efectuar ninguna labor de limpieza, abandonando basura en los jardines y banquetas, así como las sillas utilizadas que quedaron dispersas en el área.