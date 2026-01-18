Modernizan trámites del Registro Civil con sistema digital

El Gobierno del Estado publicó un decreto administrativo con el que se reformó el Reglamento de la Ley del Registro Civil de San Luis Potosí, a fin de facilitar el registro de hijas e hijos de personas mexicanas nacidos en el extranjero y avanzar en la modernización de los trámites que se realizan en esta dependencia.

Con estos cambios, ya no será necesario presentar apostilla o legalización consular para inscribir actas de nacimiento emitidas fuera del país, siempre que se trate de personas hijas de madre, padre o ambos mexicanos, así como de migrantes en retorno con nacionalidad mexicana. La medida permitirá agilizar los trámites y reducir los costos que enfrentan las familias.

El decreto señala que, en estos casos, bastará con presentar el certificado de nacimiento expedido en el extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos, lo que facilita el reconocimiento del derecho a la identidad y el acceso oportuno a servicios básicos.

De manera paralela, el reglamento incorpora el Sistema Electrónico de Anotaciones Marginales, que permitirá realizar de forma digital las modificaciones o complementos a las actas del Registro Civil, incluidas las derivadas de resoluciones judiciales. Estas anotaciones electrónicas tendrán la misma validez jurídica y valor probatorio que las realizadas de manera manuscrita.

Las autoridades estatales informaron que estas reformas forman parte de una política de simplificación administrativa y modernización del Registro Civil, y precisaron que su aplicación será obligatoria una vez que el decreto, ya publicado en el Periódico Oficial del Estado, entre en vigor.