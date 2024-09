Molestan en el PRI dichos de Marcelo de los Santos

"Enrique Galindo es priista. Si quiere ser gobernador, bienvenido, si Marcelo dice que vaya por otro partido, excelente", respondió Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto a las declaraciones de Marcelo de los Santos.

Este último señaló hoy mismo que el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos podría ser candidato a la gubernatura, pero representando al Partido Acción Nacional (PAN).

"La verdad es que no quiero opinar de cosas de otro partido, opino del mío, y decirles que tendremos candidata o candidato a la gubernatura próximamente", declaró Sara Rocha.

Comentó que "falta mucho y falta poco" para comenzar a definir la candidatura, pero desde el PRI están trabajando para ser competitivos y saber qué candidato tendrán. También pidió al exgobernador no hablar del PRI, pues este mencionó que el partido está "agonizando".

"Le quiero pedir al señor, ex gobernador del PAN, como yo nunca he opinado de su partido, y mucho menos de temas internos, que tenga respeto por nuestro partido. Le pido que no vuelva a mencionar absolutamente nada del Partido Revolucionario Institucional", declaró.