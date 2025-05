Morena, abierto a quien quiera sumarse: RORV

La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, participó recientemente en una reunión en la que estuvieron presentes autoridades estatales y municipales. La dirigente señaló que aprovechó la ocasión para saludar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Sánchez Torres.

Cuestionada sobre su asistencia a un evento institucional, Rodríguez Velázquez afirmó que no acudió en calidad de funcionaria ni para tomar decisiones.

“Yo no estoy haciendo nada, ni estoy tomando decisiones ni nada, no entré a una reunión aquí, a una reunión donde van a estar los presidentes municipales. Vine a saludar a mis amigos y me invitaron a pasar ahorita, no sé si se dieron cuenta, me invitó el secretario general de Gobierno y entonces no estoy haciendo, ni opino nada”, declaró.

Respecto a versiones que circularon en torno a una supuesta reunión con exdiputados locales, como José Luis Romero Calzada, conocido como “Tecmol”, la presidenta de Morena negó haber sostenido ese encuentro, aunque admitió mantener comunicación con distintos actores políticos.

“Todos somos potosinos y vamos a trabajar con quien quiera sumarse al movimiento, siempre que no roben, no mientan y no traicionen”, puntualizó. Sobre Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante a la candidatura al gobierno del estado, la presidenta de Morena comentó que existe una afinidad de amistad con su familia.