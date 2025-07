Morena en SLP enfrenta crisis de rumbo y credibilidad: Serrano

Sergio Serrano Soriano, exdirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, advirtió que el partido enfrenta una crisis de rumbo y credibilidad, particularmente en la entidad, donde —afirmó— no tiene futuro político bajo las condiciones actuales.

Señaló que la Cuarta Transformación se ha llenado de personajes cuestionables y que la lucha contra la impunidad no ha llegado al estado. “Se han metido muchos delincuentes a Morena, y eso debe investigarse, aunque sean de nuestro propio movimiento. En San Luis no le veo futuro, por los elementos que hoy componen la dirección y una línea nacional que ya no permite la participación de la gente de base en la toma de decisiones importantes.

Ahorita lo único que quieren hacer es formar grupos que cuiden las casillas.”, declaró Serrano.

Señaló inviable una victoria de Morena en las elecciones de 2027 en San Luis Potosí, incluso si la candidata fuera la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En su opinión, solo una alianza con el Partido Verde podría darles posibilidades reales: “Contra el Verde, no ganan; con el Verde, sí”.

También expresó dudas sobre la viabilidad de una candidatura de Rita Ozalia Rodríguez, hermana de Rosa Icela, y evitó opinar sobre las aspiraciones del diputado Gabino Morales para la alcaldía capitalina.

Finalmente, criticó que tanto la dirigencia anterior como la actual han excluido a la militancia de las decisiones, aunque consideró que no existe una oposición fuerte.

“La militancia de Morena ya nunca va a ser una asamblea para decidir quién va a ser su presidente municipal, quién va a ser su candidato a gobernador o quién va a ser candidato para otras puestas. Morena, desde el anterior presidente a nivel nacional y la actual presidenta, no están impulsando, ni los grupos de poder dentro de Morena, no están impulsando a la gente nacional”, añadió.