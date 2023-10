Morena supera a opositores y a aliados: Gabino

El delegado de Programas del Bienestar del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza señaló que buscaría la candidatura a la senaduría en alianza con el PVEM o sólo con Morena, pues indicó que ese partido aventaja a aliados y a opositores.

En entrevista para Pulso al Aire, el funcionario federal aseguró que su experiencia en diversos cargos partidistas y en el gobierno federal le hacen pensar que puede ayudar.

Aunque señaló que ser candidato no es un tema obligado. “Tengo 34 años si no soy candidato no pasa nada termino con el Presidente me regreso a Bienestar o ayudo a Claudia o ayudo a Leonel (Serrato) en la capital”, señaló el funcionario.

El delegado indicó que la sugerencia presidencial de que todos los aspirantes a una candidatura en 2024 que tengan un cargo gubernamental deben separarse es para él una instrucción “porque es mi jefe”.

Admitió que espera la convocatoria para aspirantes a candidaturas para el Senado y descartó ir por la postulación morenista a la capital, que consideró ya no es opción. “En este momento creo que me voy a definir en el tema del Senado”, señaló.

En la candidatura por la capital ubicó a su colaborador y extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, a quien consideró un “influencer”.

Señaló que si el gobernador Ricardo Gallardo Cardona destapó a Serrato Sánchez “es porque tiene información”.

Aseguró que dispone de encuestas en las que él y Serrato Sánchez encabezan las preferencias electorales, superando a la alianza Frente por México y al aliado del PVEM.

De este partido, indicó que la preferencia entre la población es inferior a la del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. “Ahí el Verde tenía que ser un buen trabajo de conexión”.

Sobre la posibilidad de una alianza electoral formal entre Morena y el PVEM, Morales Mendoza, indicó que su partido tiene en San Luis Potosí espacio para crecer.

“Si vamos en alianza, perfecto”, dijo, “y si no, pues Morena tiene que sacar lo suyo. Soy de la idea de que Morena tiene que crecer independiente”.