Muere CEGAIP sin cumplir su finalidad

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) reconoció a pocos meses de que se extinga, que el esquema actual de sanciones por incumplimiento en transparencia no está generando presión real sobre los sujetos obligados, lo que ha permitido que alrededor de 20 sujetos obligados mantengan niveles nulos de cumplimiento sin consecuencias proporcionales.

Cegaip reconoce limitaciones en sanciones por transparencia

José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente, señaló que, aunque existen amonestaciones y multas que pueden alcanzar aproximadamente 175 mil pesos, estas medidas resultan limitadas frente a prácticas de opacidad persistentes, ya que la normativa sólo permite sanciones administrativas que no escalan a mecanismos más restrictivos que impacten de fondo la conducta de los entes.

Propuestas para endurecer el régimen sancionatorio

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Indicó que, ante este escenario, se analizan propuestas para endurecer el régimen sancionatorio mediante figuras como la inhabilitación de servidores públicos o la vinculación del cumplimiento en transparencia con otros procesos administrativos, como ocurre en esquemas federales donde el incumplimiento puede incidir en registros de partidos políticos o en la toma de nota de sindicatos, lo que evidencia la ausencia de instrumentos equivalentes en el ámbito local.