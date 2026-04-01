Multarán a quien derroche agua el Sábado de Gloria

De acuerdo con la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, el desperdicio de agua puede conllevar hasta multas que topan hasta los 2 mil 346 pesos, por lo que las autoridades municipales mantendrán supervisión este Sábado de Gloria para evitar el desperdicio del vital líquido.

Según el artículo 232, fracción II de la Ley de Aguas en la entidad potosina, dentro del capítulo IV relacionado con las infracciones y sanciones relativas a la prestación del servicio público, contemplan multas por el equivalente de cinco a veinte veces la unidad de medida y actualización vigente (UMA), en diversos casos.

Uno de ellos es cuando las personas utilicen el agua potable para lavar con manguera los vehículos, banquetas o la vía pública; así como aquellas que, sin usar manguera, lleven a cabo los actos señalados, utilizando agua potable en cantidades que, a juicio del prestador de servicios, resulten excesivas.

Por lo que las multas oscilan en sanciones económicas que van desde los 586.55 pesos hasta llegar a los 2 mil 346.2 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutierrez, informó que durante el Sábado de Gloria se desplegarán brigadas en distintas colonias de San Luis Potosí para evitar el desperdicio de agua.

El funcionario explicó que el objetivo principal será vigilar y generar conciencia entre la población sobre el uso responsable de este recurso, especialmente durante una fecha en la que persiste la práctica de arrojar agua en la vía pública.