Municipio mantiene varias dependencias con "encargados"

El Ayuntamiento y organismos vinculados mantienen desde finales de 2025 e inicios de 2026, varias áreas estratégicas operando con encargados de despacho sin que hasta ahora se formalicen nombramientos definitivos de titulares y directores.

En la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta permanece como encargado de despacho desde octubre de 2025, tras la destitución de Adrián Cortazar Ruiz y otros seis trabajadores.

El alcalde Enrique Galindo informó que Polanco Acosta, no asumiría la titularidad de la dependencia debido a que no cuenta con las certificaciones y especializaciones requeridas por lo que su función es administrativa y temporal mientras se busca un nuevo perfil.

En Interapas, Arturo Jaimes Núñez es encargado de la Dirección General tras la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo en enero de 2026. Desde entonces, la Junta de Gobierno ha mantenido la figura provisional mientras se revisa la situación financiera y no se ha hecho el nombramiento definitivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En marzo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre dejó Gestión Territorial y Catastro. A partir de ese cambio, Jorge Enrique Correa González quedó como encargado de despacho y Ricardo Martínez Cisneros se quedó en la Dirección de Normatividad Urbana y Gestión de Suelo.

En la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Alejandro Terán Ríos quedó como encargado tras la salida de César Contreras Malibrán.

Cabe apuntar que no hay alguna falta legal, pues el Reglamento Interno del Municipio capitalino no establece un plazo específico para concretar nombramientos definitivos.