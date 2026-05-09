Municipio soledense, de quien más piden información: PNT
El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se mantiene entre los sujetos obligados con mayor número de solicitudes de información pública en San Luis Potosí, de acuerdo con datos difundidos por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y reportes periodísticos basados en sus estadísticas.
Según la información disponible, el Ayuntamiento de Soledad, acumula 6 mil 893 solicitudes de información atendidas, cifra que lo coloca entre los entes públicos con más actividad en materia de transparencia dentro del estado. En la lista también aparecen el municipio de San Luis Potosí, el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
Los datos de la PNT muestran que el municipio soledense se encuentra por debajo únicamente del Ayuntamiento de la capital potosina, que registra 8 mil 615 solicitudes atendidas. La estadística forma parte del apartado de sujetos obligados con mayor número de peticiones ciudadanas realizadas a través de la plataforma nacional.
Entre los temas más consultados por la ciudadanía destacan información relacionada con salarios, servidores públicos, obras, proveedores y actividades institucionales, de acuerdo con reportes previos sobre el comportamiento de las solicitudes de transparencia en el estado.
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La Plataforma Nacional de Transparencia, concentra solicitudes dirigidas a dependencias, ayuntamientos, organismos autónomos y poderes públicos de todo el país. En San Luis Potosí, tanto el municipio de Soledad como el de la capital han figurado de manera recurrente entre los entes con más requerimientos de información por parte de ciudadanos.
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