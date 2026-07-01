Municipios no hacen promoción, dice Sectur

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La falta de participación de algunos ayuntamientos en la promoción turística podría afectar el potencial de crecimiento de la próxima temporada vacacional, advirtió la titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echaverría, quien sostuvo que el impulso al sector requiere del compromiso de los 59 municipios y no únicamente del Gobierno del Estado.

La funcionaria señaló que, aunque San Luis Potosí mantiene una expectativa positiva para el periodo vacacional debido al posicionamiento que ha ganado como destino turístico, existen municipios que no están haciendo la parte que les corresponde, desde asignar presupuesto para el turismo hasta participar en reuniones de coordinación y diseñar estrategias para atraer visitantes.

Cepeda Echaverría reconoció que regiones como la Huasteca continúan siendo el principal atractivo turístico, mientras que el Altiplano ha comenzado a consolidarse como el segundo destino más visitado del estado. Sin embargo, consideró que ese crecimiento podría ser mayor si todos los gobiernos municipales se involucraran en la promoción de sus atractivos y trabajaran de manera coordinada con la iniciativa privada y la administración estatal.

Incluso, señaló directamente al municipio de Huehuetlán como uno de los casos donde no existe participación en las mesas de trabajo ni un plan para fortalecer la actividad turística.

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Al ser cuestionada sobre las razones de esta situación, respondió que, a su juicio, obedece a una falta de compromiso de algunas autoridades municipales. "Con todo respeto, no saben ni por qué llegaron a la presidencia municipal", declaró.