Municipios, sin aprovechar apoyo federal

Casi una cuarta parte de los municipios de San Luis Potosí no ha presentado proyectos para acceder a recursos federales destinados a infraestructura hídrica. De los 59 ayuntamientos del estado, sólo 45 han entregado propuestas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha limitado su incorporación a los programas de apoyo en materia de agua.

El delegado de Conagua en la entidad, Darío Fernando González Castillo, explicó que la participación municipal ha sido desigual y depende de la gestión de cada administración. Señaló que la evaluación de los proyectos se realiza con base en criterios técnicos y de beneficio social, sin considerar afinidades políticas.

Algunos municipios han mantenido una mayor actividad. San Antonio destaca por haber ingresado cuatro proyectos distintos, mientras que otros no han presentado propuestas durante este periodo. Entre estos últimos se encuentra Soledad de Graciano Sánchez, donde el tema del agua se atiende mediante esquemas distintos en coordinación con otros organismos.

También existen casos de gestiones inconclusas. En Villa de Reyes, dos proyectos quedaron sin avanzar y permanecen detenidos, aunque la dependencia federal mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo para definir si el Ayuntamiento busca reactivarlos.

En otras regiones del estado sí se han registrado avances, con proyectos en revisión en municipios como Alaquines, Lagunillas, Villa Juárez y Cerritos. En contraste, la Huasteca mantiene rezagos en demarcaciones como Tamuín y Coxcatlán, mientras que en Ciudad Valles se espera la presentación de un proyecto para rehabilitar la Planta Birmania, considerada clave para atender la contaminación del río Valles.