Nace la primera bebé de 2026 a las 6:38 am

Por primera vez en décadas, ocurre el primer alumbramiento del año en algún hospital público de San Luis Potosí.

Para 2026, se trata de una niña que nació a las 6:38 horas, en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la calle Nicolás Zapata en la capital.

El nacimiento ocurrió de manera normal y tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud. La niña nació con un peso de 3.115 kilogramos y una medida de 51 centímetros de altura. Los médicos que la atendieron, informaron que sólo hay vigilancia preventiva, pero en ambas hay condiciones que refieren un parto normal. Por otra parte, el IMSS informó que mantiene las recomendaciones preventivas para resguardar el bienestar materno - infantil. Pidió un control prenatal adecuado para que las mujeres lleven de manera natural el embarazo.

También solicitó a las mujeres embarazadas hacer lo necesario para detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, de manera que sea posible detectar condiciones que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé, con el fin de atender en tiempo y forma las causas y actuar en consecuencia.

Llamaron a las mujeres a que ante cualquier signo de alerta, en aspectos tales como hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, acudan directamente y de inmediato al servicio de urgencias.

La institución informó que cuenta con áreas de urgencias, área de atención médica continua, hospitalización las 24 horas los 365 días del año y lo necesario para atender las emergencias obstétricas.