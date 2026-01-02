logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Fotogalería

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nace la primera bebé de 2026 a las 6:38 am

El alumbramiento se registró en el Hospital Gral. de Zona No. 1 del IMSS

Por Martín Rodríguez

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Nace la primera bebé de 2026 a las 6:38 am

Por primera vez en décadas, ocurre el primer alumbramiento del año en algún hospital público de San Luis Potosí.

Para 2026, se trata de una niña que nació a las 6:38 horas, en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la calle Nicolás Zapata en la capital.

El nacimiento ocurrió de manera normal y tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud. La niña nació con un peso de 3.115 kilogramos y una medida de 51 centímetros de altura. Los médicos que la atendieron, informaron que sólo hay vigilancia preventiva, pero en ambas hay condiciones que refieren un parto normal. Por otra parte, el IMSS informó que mantiene las recomendaciones preventivas para resguardar el bienestar materno - infantil. Pidió un control prenatal adecuado para que las mujeres lleven de manera natural el embarazo.

También solicitó a las mujeres embarazadas hacer lo necesario para detectar a tiempo posibles complicaciones antes, durante y después del parto, de manera que sea posible detectar condiciones que pongan en riesgo la vida de ellas y de su bebé, con el fin de atender en tiempo y forma las causas y actuar en consecuencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Llamaron a las mujeres a que ante cualquier signo de alerta, en aspectos tales como hinchazón excesiva de la cara, manos o pies, dolor de cabeza constante, zumbido en los oídos, contracciones prematuras, disminución o ausencia de los movimientos fetales y cualquier tipo de sangrado, acudan directamente y de inmediato al servicio de urgencias.

La institución informó que cuenta con áreas de urgencias, área de atención médica continua, hospitalización las 24 horas los 365 días del año y lo necesario para atender las emergencias obstétricas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aseguran casi 384 kilos de pirotecnia ilegal en la capital
    Aseguran casi 384 kilos de pirotecnia ilegal en la capital

    Aseguran casi 384 kilos de pirotecnia ilegal en la capital

    SLP

    Martín Rodríguez

    Excedían límites y no tenían autorización.

    Bomberos atienden 23 emergencias en la noche de Año Nuevo
    Bomberos atienden 23 emergencias en la noche de Año Nuevo

    Bomberos atienden 23 emergencias en la noche de Año Nuevo

    SLP

    Martín Rodríguez

    Incendios, fugas de gas y rescates.

    Amputado por pirotecnia al recibir 2026
    Amputado por pirotecnia al recibir 2026

    Amputado por pirotecnia al recibir 2026

    SLP

    Martín Rodríguez

    Un cohete explotó en su mano.

    A las 6:38 nace la primera bebé de 2026 en SLP
    A las 6:38 nace la primera bebé de 2026 en SLP

    A las 6:38 nace la primera bebé de 2026 en SLP

    SLP

    Martín Rodríguez

    El alumbramiento se registró en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS