Nacional, 95% del turismo que visitó San Luis Potosí: Canaco

Más del 95 por ciento de los visitantes que llegaron a San Luis Potosí capital y a sitios de interés de las cuatro zonas del estado, provienen de otros lugares del país, es decir cinco de cada cien turistas provenían del extranjero, pero en el caso de la hotelería, 20 de cada cien huéspedes provenían de ciudades extranjeras, reportan los informe de cierre del periodo vacacional de Semana Santa, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

En el caso de los hoteleros, Rosaura Gómez Oliva, titular de la presidencia local, dijo que tal vez la mayoría de los turistas que vinieron provenían del estado de Houston en Texas, Los Ángeles en California, y Chicago, del Estado de Illinois en Estados Unidos.

Para el caso de los turistas nacionales, los hoteleros recibieron huéspedes de toda la Zona Bajío.

Sin embargo, también había huéspedes procedentes de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, Aunque en su mayoría llegaron para participar de los eventos deportivos que tradicionalmente organiza San Luis Potosí.

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Sin embargo, Mauricio Mahbub Tamez, presidente local de la cámara de comercio, dijo que por orden de importancia, la capital acaparó la mayor parte de las visitas de turistas y le siguió en orden la Zona Huasteca.

Añadió que es una obviedad que si subió el turismo, entonces las ventas también aumentaron.

Recientemente, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles calculaba un 70 por ciento de ocupación hotelera durante los principales días de la Semana Santa.

A ese respecto, Mahbub Tamez aseguró que este escenario de gente de fuera que viene a San Luis Potosí, se da uno en un contexto donde la actividad económica y turística sobrevive a pesar de escenarios de crisis y aumentos de combustibles.