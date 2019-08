Nada que celebrar en 'Aldea de los Abuelos'

En la conmemoración del Día del Abuelo no hay nada que celebrar, pues muchas personas adultas mayores viven en el olvido y sus familiares no los visitan desde hace varios años, lamentó Cornelio Pérez Osorio, encargado de la Aldea de los Abuelos A.C.

El complejo asistencial, ubicado en la avenida Mariano Jiménez casi esquina con Zenón Fernández en la colonia Alamitos, en la actualidad cuenta con una población de 28 ciudadanos.

Dijo que el adulto mayor más olvidado, es una mujer, a quien sus "familiares" no acuden a verla desde hace siete años. "No sabemos si vive su hija, si vive alguien; no sabemos nada en cuanto a su familia".

De acuerdo con el activista, el espacio presenta sobrepoblación debido a que accede a recibir personas en condición de indigencia, llevados al inmueble por parte de Protección Civil municipal.

"Aquí hay (la capital potosina) población migrante, que se vino de niño a vivir y nunca tuvo familia. Hay de Tamaulipas, de Querétaro... No hay contacto de ellos (...) Entre todo, la enfermedad del adulto mayor viene siendo un poquito la demencia senil", comentó

Pérez Osorio alertó que, ante la cercanía de la época invernal, y en la actualidad con las lluvias, existe un "gran problema" en este sector vulnerable, pues no existen albergues de atención.

"En la Aldea de los Abuelos prácticamente se ha convertido en un refugio temporal y permanente para las personas que no tienen familia o que son abandonados, entonces prácticamente haya abuelos que tienen años que nos los visita", refirió.