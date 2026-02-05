logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nada sabe la SSPC sobre el "convoy"

Por Rolando Morales

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Nada sabe la SSPC sobre el "convoy"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido información formal ni una propuesta concreta sobre la posible implementación de una nueva estrategia estatal de seguridad, como el operativo "Convoy" anunciado recientemente por el gobernador.

El funcionario explicó que, aunque se mantiene la coordinación con la Secretaría de Seguridad Estatal, encabezada por Jesús Juárez, no se les ha presentado ningún planteamiento específico sobre ese esquema.

"Hasta ahorita él no nos ha hecho un comentario respecto a la implementación del mismo. En el momento que lo haga, nos sumaremos y lo valoraremos", señaló.

Villa Gutiérrez subrayó que cualquier acción conjunta deberá analizarse con cuidado, especialmente para garantizar que no se vulneren los derechos de la ciudadanía. Indicó que, en caso de aplicarse un operativo de ese tipo, tendría que definirse con claridad su alcance, objetivos y forma de operación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió el funcionario que la postura de la corporación municipal es participar en todas las estrategias que representen un beneficio para la seguridad pública, siempre a partir de acuerdos en una mesa de trabajo y con coordinación interinstitucional.

Sobre las condiciones actuales en las calles, consideró que la situación requiere atención permanente, más allá de operativos específicos. "Está para atenderse en cualquiera de las formas, bajo una estrategia clara de seguridad, coordinados, y atender las causas", expresó.

En ese sentido, insistió en que la prioridad de la dependencia municipal ha sido trabajar desde la raíz de los problemas que generan la incidencia delictiva, con acciones preventivas y no únicamente reactivas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales
    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales

    Acuerdan Gallardo y Galindo obras en Saucito, Villa Magna y Morales

    SLP

    Rolando Morales

    Lo anterior en una nueva reunión entre el gobernador y el alcalde de la capital

    Inauguran nueva celda para disposición final de basura
    Inauguran nueva celda para disposición final de basura

    Inauguran nueva celda para disposición final de basura

    SLP

    Rolando Morales

    El sitio es operado por Red Ambiental y se ubica en la comunidad de San Juanico, en Periférico Norte

    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso
    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso

    Iniciativa salarial para policías llega al Congreso

    SLP

    Redacción

    El gobernador formalizó el envío de la propuesta salarial, que ahora entra a análisis legislativo.

    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero
    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

    Cobach ofrece atención a alumnos tras muerte de compañero

    SLP

    Rubén Pacheco

    Centeno Trejo señaló que es prioridad la salud mental de los estudiantes