Nadie repara enorme fuga de aguas negras

Sobre el Eje 110, esquina con Avenida Industrias, se registra una fuga de aguas negras que mantiene anegada esta zona, generando afectaciones a la circulación vehicular y un foco de insalubridad para residentes y trabajadores que laboran en el sector.

El encharcamiento se extiende a lo largo de las calles mencionadas y, debido al tiempo que lleva en el lugar, se colocó una estructura de concreto para advertir a los automovilistas sobre una alcantarilla abierta.

Mientras que del otro extremo, en otra alcantarilla, se observa el derrame del agua residual.

Debido a que el problema, aseguran, tiene ya mucho tiempo, el agua se observa completamente verde, lo que evidencia el estado de estancamiento del líquido.

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Vecinos de la zona denunciaron que el problema no solo representa un riesgo tanto para vehículos particulares sino también para el transporte pesado que circula constantemente por la zona y personas que cruzan a sus centros de trabajo.

Entre estas, Rosa, una mujer que labora en un estacionamiento de esa zona, señala ser una de las más afectadas debido a que debe desplazarse en silla de ruedas, una condición que, contó, sufrió luego de una caída que le provocó una fractura de cadera y una operación fallida.