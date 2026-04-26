logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE EL MECATE

Fotogalería

TORNEO DE EL MECATE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nadie repara enorme fuga de aguas negras

La anegacion de aguas residuales se encuentra en el Eje 110, esquina con Av. Industrias.

Por Flor Martínez

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Nadie repara enorme fuga de aguas negras

Sobre el Eje 110, esquina con Avenida Industrias, se registra una fuga de aguas negras que mantiene anegada esta zona, generando afectaciones a la circulación vehicular y un foco de insalubridad para residentes y trabajadores que laboran en el sector. 

El encharcamiento se extiende a lo largo de las calles mencionadas y, debido al tiempo que lleva en el lugar, se colocó una estructura de concreto para advertir a los automovilistas sobre una alcantarilla abierta. 

Mientras que del otro extremo, en otra alcantarilla, se observa el derrame del agua residual.

Debido a que el problema, aseguran, tiene ya mucho tiempo, el agua se observa completamente verde, lo que evidencia el estado de estancamiento del líquido. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Vecinos de la zona denunciaron que el problema no solo representa un riesgo tanto para vehículos particulares sino también para el transporte pesado que circula constantemente por la zona y personas que cruzan a sus centros de trabajo. 

Entre estas, Rosa, una mujer que labora en un estacionamiento de esa zona, señala ser una de las más afectadas debido a que debe desplazarse en silla de ruedas, una condición que, contó, sufrió luego de una caída que le provocó una fractura de cadera y una operación fallida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Director de Conagua explica situación del agua en SLP
    Director de Conagua explica situación del agua en SLP

    Director de Conagua explica situación del agua en SLP

    SLP

    Rubén Pacheco

    Las presas de San Luis Potosí reportan captación por encima de la media histórica, según Conagua.

    Morena justifica ausencia de legisladores en sesión del Congreso
    Morena justifica ausencia de legisladores en sesión del Congreso

    Morena justifica ausencia de legisladores en sesión del Congreso

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Rubén Guajardo Barrera destacó la importancia de la asistencia en el Pleno, pero reconoció la necesidad de flexibilidad para actividades externas.

    "El PAN debe rescatarse, dice David Azuara
    "El PAN debe rescatarse, dice David Azuara

    "El PAN debe rescatarse", dice David Azuara

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    sostuvo que la unidad interna es clave y confirmó reuniones con dirigentes estatales y nacionales.

    La Pila, sin movimiento social para municipalización: Cid González
    La Pila, sin movimiento social para municipalización: Cid González

    La Pila, sin movimiento social para municipalización: Cid González

    SLP

    Rubén Pacheco

    Recorridos en comunidades no detectaron organización ciudadana que promueva la separación administrativa