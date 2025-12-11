Navarro acude a Mesa Nacional de Seguridad

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, participó este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, un encuentro de alto nivel, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Su presencia colocó a Soledad y a San Luis Potosí en la mesa donde se toman las decisiones nacionales más relevantes en materia de seguridad en el ámbito municipal.

Durante el encuentro, autoridades federales y representantes de diversos municipios revisaron el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Plan de Trabajo 2025–2030, documentos que definirán el rumbo de la operación policial y del modelo de justicia cívica en todo el país.

La inclusión de Soledad en este espacio reafirma el papel estratégico que el municipio ha adquirido en la agenda de seguridad del estado y del país.

El alcalde destacó que las directrices presentadas por García Harfuch serán alineadas de inmediato con la estrategia estatal de seguridad impulsada por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, fortaleciendo así la coordinación operativa en San Luis Potosí. "San Luis Potosí tiene rumbo en materia de seguridad, y Soledad hará su parte. Vamos a integrar estas nuevas directrices nacionales a la estrategia del Gobernador Gallardo Cardona para seguir recuperando la tranquilidad de nuestras familias", señaló.

Navarro Muñiz, designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública como representante del Estado de San Luis Potosí ante la Conferencia Nacional, se integró como la voz del estado en uno de los foros más importantes para la definición de lineamientos nacionales.

Su participación fue activa y sustantiva: intervino en la revisión de los acuerdos y en la construcción de los criterios que guiarán a las policías municipales durante los próximos años, situando a Soledad en un papel protagónico dentro de la coordinación nacional.