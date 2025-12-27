Navidad blanca, saldo positivo de seguridad en SL

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que derivado de los operativos de seguridad preventiva que implementó el Gobierno de la Capital, a través de la SSPC Municipal, para salvaguardar la seguridad de la población, se decomisó pirotecnia prohibida, se desactivaron bailes en la vía pública y se sancionaron algunas faltas administrativas.

Como resultado del despliegue preventivo implementado en todo el municipio, así como de la atención oportuna a los reportes ciudadanos, se registró saldo blanco durante las festividades del 24 y 25 de diciembre en San Luis Capital, informó este viernes el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

"El Gobierno de la Capital tiene un compromiso de atender de manera inmediata los llamados de la ciudadanía, además de realizar acciones preventivas, para salvaguardar la seguridad y tranquilidad durante toda la temporada", afirmó el alcalde de la Capital.

Indicó que como parte de las acciones de prevención, se realizó el decomiso de pirotecnia prohibida en puestos ambulantes sin autorización y se desactivaron tres bailes en vía pública que no contaban con autorización en las colonias 6 de Junio, Constitución y El Sauzalito, logrando restablecer el orden y la paz social.

El alcalde Enrique Galindo señaló que varias personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por la comisión de delitos contra la salud y conducción temeraria. También se realizaron un total de 38 remisiones al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas y la atención de más de 40 auxilios ciudadanos y se contuvo un incendio en una vivienda de la colonia Potosí Rioverde.

En materia de seguridad vial, se atendieron nueve hechos de tránsito, únicamente con daños materiales. Asimismo, se aplicó el programa preventivo Conducción Segura, detectando a tres personas en estado de ebriedad.