Necesaria, la opinión de los vecinos sobre obra del Saucito

“De entrada todo parece indicar que ya hicieron las cosas mal con el tema del anuncio del paso inferior a desnivel en El Saucito, porque ni siquiera nos consultaron y fue precisamente ese el error que se cometió la ocasión pasada que la obra no se pudo llevar a cabo”, informó el titular de la Parroquia del Señor de Burgos, Marco Antonio Luna Aguilar.

Dijo que los servidores públicos ya están grandecitos, y se supone que deben saber lo que hacen, pero si quieren seguir haciendo las cosas mal, entonces que las hagan mal.

Admitió que no es posible que se les diga lo que tienen que hacer.

Recordó el tema de la construcción del paso inferior a desnivel en el Saucito está tan llevado y traído que no es nuevo, y por lo tanto tiene el antecedente de la necesidad de tomar en cuenta a todos los sectores que se vean afectados.

Dijo que por eso, si ellos quieren hacer las cosas mal y no tomar en cuenta a quienes están involucrados a los alrededores, no se les participa de nada y técnicamente no hay comunicación directa ni comunicación oficial, la duda es saber a dónde lleva todo ese tipo de actitudes.

Recordó que si él es el párroco del lugar y hasta ahora no le ha llegado absolutamente nada y ningún comunicado de parte de ellos, entonces ya sea de suponer cuál es la forma de hacer

las cosas.