Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

La Carretera 57 tiene 40 años casi en la misma condición y ya le urge una ampliación, porque hay tramos que tienen hasta ocho carriles por lado, tal y como ocurre en el trayecto de Querétaro a la Ciudad de México, y la pérdida de eficiencia del recorrido desde el territorio queretano hasta San Luis Potosí, ya provoca que se haya cuadruplicado el tiempo de recorrido y por lo tanto la pérdida de eficiencia, advirtió Leopoldo Stevens Pérez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Dijo que precisamente por ello, es urgente destinar recursos a la ampliación como mínimo de un carril por cada lado, de manera que sea posible recuperar tiempo de recorrido en forma independiente a la inversión privada en carreteras de cuota.

Añadió que una de las acciones principales tiene que ver con la ampliación de la carretera 57, que allá por 1985 era de solo dos carriles, luego Carlos Jonguitud Barrios promovió que se le reconstruyera y se le ampliara el derecho de vía pavimentada a cuatro carriles con acotamientos, pero ya tiene 40 años en las mismas condiciones.

Dijo que hay proyectos en los que la iniciativa privada está promoviendo carreteras de cuota, pero advirtió que es muy importante la inversión pública de recursos para su financiamiento a la modernización de la Carretera 57.

