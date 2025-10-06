logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

Proponen los constructores aumentar otro carril por sentido

Por Martín Rodríguez

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

La Carretera 57 tiene 40 años casi en la misma condición y ya le urge una ampliación, porque hay tramos que tienen hasta ocho carriles por lado, tal y como ocurre en el trayecto de Querétaro a la Ciudad de México, y la pérdida de eficiencia del recorrido desde el territorio queretano hasta San Luis Potosí, ya provoca que se haya cuadruplicado el tiempo de recorrido y por lo tanto la pérdida de eficiencia, advirtió Leopoldo Stevens Pérez, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Dijo que precisamente por ello, es urgente destinar recursos a la ampliación como mínimo de un carril por cada lado, de manera que sea posible recuperar tiempo de recorrido en forma independiente a la inversión privada en carreteras de cuota.

Añadió que una de las acciones principales tiene que ver con la ampliación de la carretera 57, que allá por 1985 era de solo dos carriles, luego Carlos Jonguitud Barrios promovió que se le reconstruyera y se le ampliara el derecho de vía pavimentada a cuatro carriles con acotamientos, pero ya tiene 40 años en las mismas condiciones.

Dijo que hay proyectos en los que la iniciativa privada está promoviendo carreteras de cuota, pero advirtió que es muy importante la inversión pública de recursos para su financiamiento a la modernización de la Carretera 57.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas
Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas

Reformas de Morena generan descontento en pueblos indígenas

SLP

Rolando Morales

Acusan al partido de incumplir compromisos asumidos

Necesario, ampliar carretera 57: CMIC
Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

Necesario, ampliar carretera 57: CMIC

SLP

Martín Rodríguez

Proponen los constructores aumentar otro carril por sentido

Destaca SLP en localización de personas: Mendoza
Destaca SLP en localización de personas: Mendoza

Destaca SLP en localización de personas: Mendoza

SLP

Redacción

Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS
Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS

Renovarán casco de la Hacienda Santa Ana en SGS

SLP

Martín Rodríguez

La apertura de antiguas haciendas generará desarrollo económico