Necesario, elaborar un testamento

Entre un 60 y un 70 por ciento del patrimonio de los mexicanos tiene que ir a juicio por falta de testamento, y lo más lamentable es que pueden ir a juicios que generan disputas realmente crueles entre los herederos, incluso entre personas que se creían con más derecho, advirtió el presidente local del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón Cerda.

Explicó que se ha visto que hay personas que probablemente tienen un mismo derecho como hermanos, sienten que pudiera haber un conflicto legal muy serio, donde se rompe todo tipo de relaciones, se produce un distanciamiento innecesario, y no necesariamente es la culpa del testador, pero sí de que es necesaria la cultura de la previsión.

Dijo que incluso en esa previsión debe haber planeación completa de un testamento y de las personas más adecuadas para heredar los bienes.

Cuando se acude a un notario, señala Barrón Cerda, él dedica un tiempo especial para determinar qué conviene hacer con el patrimonio.

Recordó que los notarios prestan un servicio profesional para dar estructura a la redacción del testamento.

Advierte el federatario que la libertad de elaborar un testamento permite heredar a quien se desee, es decir no hay una obligación de heredar a los hijos, porque han pasado casos que los hijos no son agradecidos, y eso sucede, por ejemplo, con las personas que cuidan en el último momento.

Agregó que el testamento es revocable, es decir, puede haber una forma de redacción del testamento y puede cambiarse con una siguiente acción, y de hecho hay libertad de modificarlo cuantas veces sea necesario y según el cambio de las circunstancias.

Añadió que incluso una persona que no tiene bienes puede formular un testamento, y eso ocurre cuando en su dinámica puede aparecer algún tipo de actividad que finalmente otorga bienes a futuro, y entonces es posible nombrar un heredero de lo que venga.

Advirtió que es extremadamente importante que el notario público sea quien elabore la redacción a partir de lo que requiera la persona que pretenda designar herederos.

En el caso de las personas sujetas a crédito, por ejemplo un crédito hipotecario, sí pueden elaborar un testamento, pero también aclarar el monto del crédito pendiente de pago, o su caso dar derechos de propiedad para futura formalización.