Necesario extender más la inclusión laboral: Juntos A.C.

La asociación civil Juntos A.C. cuenta con una red de aproximadamente 350 empresas en distintos sectores, incluyendo la Zona Industrial, comercios y servicios, que participan en diferentes niveles en acciones de inclusión laboral.

Monserrath Vázquez gerente de inclusión laboral reconoció el compromiso del sector empresarial; sin embargo, dijo que el avance ha sido gradual, ya que las empresas tienden a contratar en mayor medida a personas con discapacidad motriz, debido a que esta condición, suele derivar de accidentes laborales o de trayecto y resulta más viable su incorporación en ciertos puestos.

No obstante, advirtió que la discapacidad visual es la de mayor prevalencia en la entidad, situación vinculada principalmente a enfermedades como la diabetes, que puede derivar en retinopatía diabética.

En este sentido, hizo un llamado tanto a autoridades como a empresas para generar mayores oportunidades, ya que existe una bolsa de trabajo con personas capacitadas, incluso profesionistas, que no han logrado colocarse.

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Respecto a la infraestructura, indicó que las nuevas empresas ya están obligadas a cumplir con normativas de accesibilidad, como rampas, señalética y adecuaciones para personas con distintas discapacidades.

No obstante, el principal reto radica en las empresas más antiguas, que no fueron construidas bajo estos lineamientos.

"Bajo el principio de progresividad, las empresas pueden implementar mejoras de manera gradual, aunque ninguna será completamente accesible debido a la diversidad de condiciones", expuso.

Destacó que la asociación brinda atención a personas con distintos tipos de discapacidad, entre ellas visual, intelectual, motriz, psicosocial y auditiva, y mediante las diversas jornadas de empleo inclusivas que se organizan con instituciones de gobierno, se tiene registro de alrededor de 80 personas en búsqueda activa, además de más de 500 en bolsa de trabajo, mientras que solo se está atendiendo aproximadamente al 2% de la población con discapacidad en el estado.