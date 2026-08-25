Necesario, fortalecer las policías municipales

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Ante los recientes enfrentamientos registrados en Ciudad Valles y Villa de Reyes, donde grupos delictivos se enfrentaron con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y se reportaron ataques contra cámaras de vigilancia, el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, consideró necesario reforzar las corporaciones municipales para atender este tipo de situaciones.

El legislador señaló que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal es positiva, pero sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad debe aterrizar con mayor fuerza en San Luis Potosí.

Añadió que las policías municipales tienen un papel relevante al ser las primeras respondientes y las corporaciones que conocen de manera directa las condiciones de seguridad de cada municipio.

Badillo Moreno también cuestionó que, de acuerdo con información que dijo haber escuchado de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Anomí Proal, únicamente alrededor de 10 municipios estarían cumpliendo con disposiciones relacionadas con los salarios de sus policías.

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Consideró que mejorar las condiciones laborales puede incentivar el desempeño de los agentes, mientras que la falta de cumplimiento puede desmotivar a quienes realizan esta labor.

El presidente de la Comisión de Seguridad sostuvo que además de mejorar salarios, es necesario avanzar en capacitación, certificación y evaluaciones de control y confianza de los elementos. Señaló que también debe existir una mayor coordinación con las fiscalías para obtener resultados oportunos y determinar las causas de los hechos violentos registrados en distintos puntos del estado.

Respecto a la versión sobre la fuga de un reo ocurrida durante el fin de semana, Badillo Moreno dijo desconocer el caso, aunque consideró que el tema debe revisarse dentro de los trabajos de la Comisión de Seguridad, al igual que la reinserción social. Afirmó que se requiere fortalecer la capacitación y certificación del personal de los centros penitenciarios para garantizar que las corporaciones cuenten con elementos preparados y con los controles necesarios.