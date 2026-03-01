Necesario, hacer las campañas en lenguas originarias

En el Distrito 07 en San Luis Potosí, donde alrededor del 90 por ciento de la población habla náhuatl o tének, las campañas políticas en lengua indígena deberían ser una obligación y no una excepción, consideró Carlos Rivera Hernández, auxiliar distrital del Registro Federal de Electores en la Junta con sede en Tamazunchale.

El funcionario, quien labora en el INE desde 1991, sostuvo que quienes aspiren a cargos municipales o gubernamentales deben promover sus campañas en lengua originaria. Afirmó que la representación política debe partir del conocimiento directo de la vida comunitaria y del uso cotidiano de la lengua.

El Distrito 07 abarca Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón, Tanlajás, Axtla de Terrazas y Xilitla. En esta región, indicó, la comunicación en lengua originaria es determinante para la participación ciudadana, particularmente entre personas adultas mayores, quienes actualmente registran mayor participación.