Negocia la Alcaldía con introductores, por falla en el Rastro

Solo fueron dos introductores de ganado que se vieron afectados por las fallas en la cámara de refrigeración del Rastro Tipo Inspección Federal ubicado en Peñasco, reconoció el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios.

El edil mencionó que la administración hará frente a la obligación, por lo que ya iniciaron las pláticas con los introductores para tratar este tema.

"Estamos poniéndonos de acuerdo con ellos y vamos a hacerle frente a esa obligación que tenemos con ellos, si hay una afectación a cualquiera de ellos, tenemos que cuidar la salud y que el producto llegue en buen estado al consumidor final, por lo que cualquier cosa que se suscite la estaremos aclarando con el introductor y resolviendo la problemática", señaló.

Respecto a lo declarado por uno de los introductores en donde hizo alusión a que el director del Rastro también fue afectado, pues utiliza también las instalaciones para sacrificar sus animales, Nava Palacios descartó la posibilidad de que esto represente un tráfico de influencias en caso de que así hubiera ocurrido.

"Él en algún momento fue introductor de ganado y no creo que lo esté haciendo ahora, cuando se estuvieron haciendo algunas pruebas, parece ser que así fue para que no corriéramos riesgos con algunos otros introductores, pero no hay conflicto de intereses, es otro más de los que está participando en ese mercado y seguramente lo está haciendo en otros lugares", señaló.