Negocios de comida se revisarán por seguridad

El departamento de Ecología municipal de Soledad, implementará la verificación de actividad de negocios con venta de comida para regular el manejo de residuos, entre estos la disposición correcta de aceite comestible.

Yasmín Luna Barrios informó que, como parte de los preparativos, se dará continuidad a la estrategia aplicada el año pasado, la cual consistió en la entrega de bidones para la recolección de aceite vegetal usado, evitando así que este sea vertido en alcantarillas.

De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, en la edición anterior se distribuyeron alrededor de 50 bidones con capacidad de 10 litros cada uno, mismos que fueron recuperados en su totalidad para darles un destino final adecuado, lo que permitió obtener resultados positivos en materia ambiental.

Para este 2026, dijo que, además de mantener esta dinámica, se reforzarán las acciones con la instalación de contenedores para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos dentro del recinto ferial.

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Asimismo, se brindarán recomendaciones directas a los comerciantes y se distribuirá material informativo entre los asistentes, con el objetivo de fomentar la cultura de separación de residuos sólidos urbanos.

"Los recorridos de supervisión iniciarán desde el primer día del evento, con personal realizando rondines constantes durante toda la feria para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales", aseguró.

Respecto al año anterior, señaló que no fue necesario aplicar sanciones, ya que los comerciantes atendieron las indicaciones emitidas.