Negocios ya enfrentan multas de Hacienda al no pagar impuestos

El gravamen hacendario a los inventarios está provocando que la pandemia de coronavirus y el cierre de negocios los deje sobreinventariados y expuestos a pagar el impuesto, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está siendo empática ni mucho menos objetiva con las consecuencias económicas de la inactividad, informó el presidente local de la organización civil "Nuestro Centro", Alberto Narváez Arochi

Dijo que muchos negocios se quedaron en estado de indefensión con el pago de impuestos porque dejaron de tener ingresos, y ya comenzaron a llegar requerimientos no sólo cobrando los impuestos, sino también con requerimientos de pago de multas y recargos, y por lo tanto no está siendo sensible con aquellos que perdieron todo en la crisis.

Comentó que nadie previó las consecuencias del distanciamiento social establecido por la crisis sanitaria del Covid-19 y mucho menos una contingencia de ese tamaño. En los casos de los restaurantes hay situaciones más complicadas, puesto que tenían inventariados productos perecederos y fue necesario deshacerse de ellos a través de la venta.

Recordó que es muy complicado guardar los productos, porque habría muchísimas más pérdidas de alimentos perecederos y tendrían que salir a la venta.

Sin embargo, muchos negocios se quedaron con inventarios de más, puesto que tienen que manejarse por temporadas, y así sucede por ejemplo con la ropa y calzado de una determinada temporada. Si surtieron poco antes de los periodos vacacionales se quedaron a la deriva esos productos y forman parte de los inventarios que cobra en impuestos la Secretaría de Hacienda.