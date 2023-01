Nicolás Juárez sustituye a Dennise Porras en presidencia del TEESLP

En sesión solemne de pleno realizada este viernes, se renovó la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, resultando electo Víctor Nicolás Juárez Aguilar, aunque no ha sido ratificado como magistrado por el Senado de la República, no obstante, eso no le impide acceder al cargo.

Juárez Aguilar será el presidente del TEESLP en sustitución de Dennise Adriana Porras Guerrero, este viernes 6 de enero se le tomó la protesta de ley correspondiente ante el pleno, ejercerá el cargo por el período de un año, con la posibilidad de reelegirse por un período igual, de acuerdo con lo que establece el artículo 9 del Reglamento Interno del tribunal.

La selección de la o el titular de la magistratura que dejó vacante Rigoberto Gómez de Lira, quién se retiró hace un año, no ha sido aprobada por el Senado, de hecho, es uno de los 73 nombramientos que tiene pendientes de resolver, algunos desde hace por lo menos dos años.

En el caso de la designación de magistrados de tribunales electorales locales, se trata de 22 en 18 entidades federativas del país, las cuales están pendientes desde el 21 de octubre de 2021, cuando la Comisión de Justicia remitió a la Junta de Coordinación Política el dictamen sobre la elegibilidad de los y las candidatos.

A pesar de lo anterior, Juárez Aguilar cuenta con una sentencia a favor que le otorga todos los derechos como magistrado, por lo que tenía el derecho a poder acceder a la presidencia.

El nuevo presidente del TEEESLP, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Fue secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Regional Zona Media del Tribunal Electoral; y Auxiliar Administrativo adscrito a la Oficialía Común de Partes del Poder Judicial del Estado, entre otros cargos.