Niega diputada ordeña a sueldo de su ex asesor

La legisladora morenista local Alejandra Valdés Martínez negó ayer que haya llevado a cabo "ordeña" alguna del sueldo de su ex asesor Paul Ibarra Collazo, presunto hecho denunciado hace poco por la organización civil Ciudadanos Observando.

Explicó que los depósitos realizados a su cuenta bancaria por el ex empleado, fueron el pago de un préstamo por 29 mil pesos para que el activista social pagara la inscripción a una maestría, empréstito del cual "todavía quedan pendientes tres o cuatro mil pesos más".

Dijo sentirse "decepcionada" por los señalamientos de su ex asesor y agregó que consultará con sus abogados la posibilidad de presentar denuncia en contra de éste.

Sobre las razones para haber despedido al ex asesor, la congresista expresó que "se tomó atribuciones que no debía, como subirse el sueldo original por el cual fue contratado -20 mil pesos mensuales- a 50 mil, además de adquirir pelucas a sobreprecio para pacientes con cáncer", dijo.

La diputada también negó que tenga como asesoras a una hijastra y a una cuñada, como se mencionó en una noticia anterior relacionada con Ciudadanos Observando.

"Actualmente tengo dos asesoras y ambas son personas muy preparadas. Una de ellas ha ganado premios nacionales representando a San Luis Potosí. No hay lazos de familia en esto. Yo estoy en proceso de divorcio. No podría tener una hijastra si no me he vuelto a casar", argumentó la legisladora.

De sus dos asesoras, dijo que cada una gana 40 mil pesos al mes y que todavía tiene derecho a tener "uno o dos más".

Del segundo en discordia, el activista Ibarra Collazo, se supo de último momento que acudirá a la Fiscalía General del Estado para intentar algún recurso legal a su favor.